Огонь полностью уничтожил пассажирский автобус в Киеве: кадры пожара

В четверг, 29 апреля, на просп. Правды, 66 в Киеве загорелся автобус. Огонь полностью уничтожил общественный транспорт.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: скриншот с видео

"Пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули", - говорится в сообщении.

В 14:12 пожар был ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается. Для тушения привлекли 15 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники.

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В ночь на 29 апреля спасатели ликвидировали пожар в десятиэтажном жилом доме на столичной Троещине. Людей освобождали по автолестнице.