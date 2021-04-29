В Киеве горел жилой дом. Людей освобождали по автолестнице

Что стало причиной пожара, неизвестно. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В ночь на 29 апреля спасатели ликвидировали пожар в десятиэтажном жилом доме на столичной Троещине. Занялась квартира на ул. Радунская, 38.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

"Пожар возник в коридоре в одной из квартир на седьмом этаже. Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому спасатели сразу же приступили к эвакуации жителей и к тушению пожара", - говорится в сообщении.

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По автолестнице из квартиры спасли мужчину. С верхних этажей эвакуировали 15 жителей дома.

Для тушения огня привлекли 20 пожарных и пять единиц пожарно-спасательной техники. В 3:20 огонь ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Во время пожара в квартире в пятиэтажном доме на ул. Добровольческих батальонов в Запорожье погибли три человека: 84-летняя женщина и мужчины 51 и 48 лет.