Обучения в школах не будут продлевать до лета

Учебный год в Киеве не будут продлевать из-за карантина. Фото: Александр Синица, УНИАН

В Киеве карантин не повлияет на начало летних каникул в школах.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"5 мая в Киеве восстановят учебный процесс в школах, садах, учреждениях профессионально-технического образования, колледжах и учреждениях высшего образования. Откроют все 428 школ и 572 детских сада. Также отмечу, что учебный процесс в школах Киева не продлевать на лето. Ученики, как обычно, завершат учебный год в конце мая. Поскольку во время локдауна занятия проходили дистанционно, по утвержденной программе", - сказал Кличко.

Он добавил, что все руководители учебных заведений столицы получили приказ об усиленной дезинфекции и регулярном проветривании помещений.

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Напомним, с 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. В городе будут действовать правила оранжевой зоны эпидбезопасности. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Возобновят работу заведения общественного питания, школы и детские сады.