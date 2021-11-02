Общественный транспорт Киева будет курсировать дольше: когда и почему

Метро Киева будет работать на 1 час. больше. Фото: pixabay.com

В ночь со 2 на 3 ноября столичное метро и ряд маршрутов наземного общественного транспорта будут работать на 1 час. длиннее.

Связано это с футбольным матчем на НСК "Олимпийский" между командами "Динамо" и "Барселона", сообщила пресс-служба КГГА.

"Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход Олимпийской перед началом футбольного матча и после окончания игры станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Среди маршрутов наземного транспорта будут курсировать дольше:

– трамвайные – №1-К, 8-К, 28;

– троллейбусные – №3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

– автобусные в режиме маршрутного такси: №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

"Будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены на маршрутах №33-Т, 55, 69, 99", - добавили в КГГА.

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