Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов

Американский актер и кинорежиссер, обладатель "Оскаров" Шон Пенн приехал в Украину.

В Киеве он снимал документальное кино об Украине. А на Институтской, где его заметили, актер брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни, сообщает ТСН

Съемка максимально засекречена. Съемочной группе запретили рассказывать какие-либо подробности, а героев его интервью просят сохранять конфиденциальность.

Пенн уже не первый день в Киеве. В понедельник он записывал интервью с владельцем Pizza Veterano Леонидом Остальцевым.

"У меня теперь новый друг", – написал Остальцев в Instagram после разговора с американским актером.

Кроме Киева, в ближайшие несколько дней обладатель "Оскаров" планирует побывать в зоне боевых действий на передовой. Завтра Шона Пенна повезут в Мариуполь.

Пенн - обладатель двух "Оскаров" за картины "Таинственная река" и "Гарви Милк", "Золотого глобуса" и "Каннской пальмовой ветви". Он - бывший муж Мадонны.

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В позапрошлом году в октябре в Киеве был американский актер Том Круз. Он встречался с президентом Владимиром Зеленским. В марте 2018 Украину посещал французский актер Жан Рено. Он участвовал в украинско-французском фильме "Последний шаг".