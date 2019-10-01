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вторник, 01 октября 2019 10:22

Раскрыли загадку появления Круза в Киеве

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Раскрыли загадку появления Круза в Киеве
Том Круз прибыл в Киев по приглашению Зеленского. Фото: Общественное

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

30 сентября вечером глава государства встретился с ним, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Зеленский, со своей стороны, рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

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Голливудского актера Тома Круза вечером 30 сентября заметили в киевском метро. Очевидцы сняли его на видео и фото и поделились ими в социальных сетях.

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