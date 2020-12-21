Новогодние елки в Киеве и Москве оказались близнецами

В субботу, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади.

Елку оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений.

Автор: Reuters Главная елка Украины на Софийской площади

Главный новогодний городок покрыла светодиодная шляпа, диаметром 62 м. Сияет она оранжевым оттенком.

Похожую по дизайну елку установили в Москве на Красной площади. Ее также "накрыла" праздничная иллюминация, напоминающая киевскую шляпу. Правда, с другим оттенок. Верхушки елок - рождественские звезды - также похожие по форме и цвету.

Киевское украшение сделано из алюминия и гирлянд 3 цветов. Высота звезды 4 м, вес 60 кг. Стоимость украшения - 75 тыс. грн, пишет ТСН.

Автор: Reuters Так выглядит новогоднее дерево в Москве

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По замыслу организаторов, в этом году верхушку главной елки Украины должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду.