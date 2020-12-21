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понедельник, 21 декабря 2020 10:06

Новогодние елки в Киеве и Москве оказались близнецами

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В субботу, 19 декабря, в Киеве торжественно зажгли главную елку страны на Софийской площади.

Елку оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений.

Автор: Reuters
  Главная елка Украины на Софийской площади
Главная елка Украины на Софийской площади

Главный новогодний городок покрыла светодиодная шляпа, диаметром 62 м. Сияет она оранжевым оттенком.

Похожую по дизайну елку установили в Москве на Красной площади. Ее также "накрыла" праздничная иллюминация, напоминающая киевскую шляпу. Правда, с другим оттенок. Верхушки елок - рождественские звезды - также похожие по форме и цвету.

Киевское украшение сделано из алюминия и гирлянд 3 цветов. Высота звезды 4 м, вес 60 кг. Стоимость украшения - 75 тыс. грн, пишет ТСН.

Автор: Reuters
  Так выглядит новогоднее дерево в Москве
Так выглядит новогоднее дерево в Москве

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По замыслу организаторов, в этом году верхушку главной елки Украины должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду.

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21
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