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суббота, 23 октября 2021 23:30

Ни масок, ни Covid-сертификатов: ресторан Киева нарушил правила карантина

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Ни масок, ни Covid-сертификатов: ресторан Киева нарушил правила карантина
Проверку ресторана провели по жалобе киевлян. Фото: Pixabay

В Киеве сотрудники Госпродпотребслужбы и полиции проверили ресторан на улице Малая Житомирская 34 на соблюдение правил карантина. В заведении выявили массовые нарушения, включая отсутствие масок и маркировки социальной дистанции.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Проверку ресторана провели по жалобе киевлян. В заведение пришла комиссия, в состав которой вошли представители киевского управления Госпродпотребслужбы, Нацполиции, "Муниципальной варты" и СМИ.

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В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

- посетители и персонал передвигались по ресторану без масок;
- отсутствовала маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди;
- не проводилась регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей;
- не измерялась температура тела посетителей и работников перед началом рабочей смены;
- столики расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек;
- отсутствие документов о прохождении сотрудниками заведения курса вакцинации от COVID-19;
- отсутствует контроль за наличием документов о прохождении курса вакцинации от COVID-19 от посетителей ресторана.

По результатам проверки сотрудниками полиции составлен протокол по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу ресторану грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен.

В случае перехода Киева в красную зону карантина развлекательные заведения и заведения общественного питания будут работать только при условии 100% вакцинации персонала.

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