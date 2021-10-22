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пятница, 22 октября 2021 16:54

Красная зона в Киеве: ТРЦ и кафе будут работать только при одном условии

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Красная зона в Киеве: ТРЦ и кафе будут работать только при одном условии
Для работы в красной зоне карантина столичном бизнеса нужно вакцинировать 100% персонала. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В случае перехода Киева в красную зону карантина развлекательные заведения и заведения общественного питания будут работать только при условии 100% вакцинации персонала.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба во время брифинга 22 октября.

"Что касается работы общественных заведений - ТРЦ, общепита, магазинов непродовольственного звена. В красной зоне они смогут осуществлять деятельность исключительно при условии вакцинации 100 процентов персонала", - сказал Кулеба.

Он призвал представителей бизнеса активнее проводить кампанию по вакцинации в коллективах, тщательно соблюдать правила карантина в учреждениях торговли и питания.

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Киев оказался на пороге попадания в красную зону карантина. По состоянию на 22 октября в городе пока действуют правила оранжевой зоны.

С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин. С переходом Киева в красную зону для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест.

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