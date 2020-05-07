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четверг, 07 мая 2020 12:16

Не расслабляться: Кличко озвучил последнюю статистику по Covid-19

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Не расслабляться: Кличко озвучил последнюю статистику по Covid-19
От коронавируса умерли 29 киевлян. Фото: Reuters

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 24 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"За прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус у 24 человек. Среди них - 5 медиков. Один случай летальный", - сказал Кличко.

На сегодня в столице 1675 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Умерли от этой болезни 29 человек. 110 инфицированных вылечились.

"Число подтвержденных случаев в течение последней недели волнообразное - то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза, несмотря на сегодняшние положительные цифры, не отступила. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Кличко.

В воскресенье в Киеве коронавирус диагностировали у 24 человек. В понедельник число увеличилось вдвое - до 48. Во вторник обнаружили еще 68 новых случаев.

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Министерство здравоохранения анонсировало усиление карантинных мероприятий в заповеднике Киево-Печерской лавры. Там накануне обнаружили еще 17 инфицированных, которые до того находились на самоизоляции.

Всего в Украине с начала пандемии лабораторно подтвердили 13 691 случай заболевания Covid-19. Из них 340 - летальные.

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