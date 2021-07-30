Не более 20 км/ч: в Киеве ограничили скорость транспорта

Ул. Паторжинского в Шевченковском районе Киева. Фото: КГГА

В Киеве на ул. Паторжинского ограничили скорость движения до 20 км/ч. Это уже вторая улица в городе с общим движением транспорта и велосипедов.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Отмечается, что магистраль соединит велополосу на ул. Рейтарской и велодорожку на Прорезной.

"В ближайшее время совместное движение введут на улице Неманской в ​​Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, где также разрешено движение велосипедов", - отметил Густелев.

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Он напомнил, что Киев - первый город в Украине, где ввели совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта.

"Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим и не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах. Ежедневно инспекторы по парковке контролируют соблюдение правил и составляют постановления об их нарушении. При существенном препятствовании движению транспорта или пешеходов - эвакуируют автомобиль на штрафплощадку", - резюмировал чиновник.

Ул. Ивана Франко и Леонтовича стали первыми в Киеве, где ввели совместное движение велосипедистов и автомобилистов. Для этого нанесли специальную разметку. Она обозначает разрешенную скорость движения водителей моторизованного транспорта - 20 км/ч. Такая скорость является более безопасной для велосипедистов.