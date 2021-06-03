Назвали топ-10 аварийных мест в Киеве

Патрульные полицейские Киева назвала 10 мест в столице, где чаще всего происходят ДТП.
Соответствующие данные могут быть сохранены в навигатор Waze. Об этом сообщил заместитель председателя столичного департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Так, наиболее аварийными стали участка:
- площадь Победы, 1;
- проспект Академика Глушкова, 13-Б;
- проспект Бажана, 19;
- проспект Степана Бандеры, 6;
- проспект Степана Бандеры, 36;
- Дарницкая площадь, 1;
- проспект Романа Шухевича, 16;
- улица Берковецкая, 6;
- проспект Победы, 123;
- проспект Леся Курбаса, 19-А.
Билошицкий рассказал, что эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".
Полицейский отметил, что если это поспособствует уменьшению аварийности на избранных участках хотя бы на 10-15%, аналогичные мероприятия будут проводиться в других городах Украины.
Патрульная полиция Киева установила билборды, которые призывают киевлян и гостей города соблюдать ПДД. На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов.
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