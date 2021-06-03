Назвали топ-10 аварийных мест в Киеве

Водители будут получать предупреждения об аварийных места, которые уже загрузили в навигатор Waze. Фото: ua.news

Патрульные полицейские Киева назвала 10 мест в столице, где чаще всего происходят ДТП.

Соответствующие данные могут быть сохранены в навигатор Waze. Об этом сообщил заместитель председателя столичного департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, наиболее аварийными стали участка:

- площадь Победы, 1;

- проспект Академика Глушкова, 13-Б;

- проспект Бажана, 19;

- проспект Степана Бандеры, 6;

- проспект Степана Бандеры, 36;

- Дарницкая площадь, 1;

- проспект Романа Шухевича, 16;

- улица Берковецкая, 6;

- проспект Победы, 123;

- проспект Леся Курбаса, 19-А.

Билошицкий рассказал, что эти места нанесены на карту навигатора Waze. Водителям, которые будут проезжать участок, будут приходить подобные сообщения: "За год здесь произошло 50 ДТП. Перестраивайтесь осторожно, чтобы не было 51-го".

Полицейский отметил, что если это поспособствует уменьшению аварийности на избранных участках хотя бы на 10-15%, аналогичные мероприятия будут проводиться в других городах Украины.

Патрульная полиция Киева установила билборды, которые призывают киевлян и гостей города соблюдать ПДД. На всех плакатах есть логотип правоохранительных органов.