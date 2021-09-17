Назвали место и время прощания с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф"

В последний путь Стеллу Клименко проведут 13 сентября в Киеве. Фото: instagram.com/stell_lalala

В Киеве попрощаются с участницей кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" Стеллой Клименко. Траурная церемония состоится в субботу, 18 сентября, в 10:00 на ул. Петра Запорожца, 26-М в похоронном доме.

Об этом рассказал друг умершей Николай Люлько в Instagram.

Мужчина также поделился новыми подробностями смерти подруги. Женщина рассталась с парнем примерно за месяц до того, как уехала в отпуск. В Египте она была одна. Трагическую новость родителям умершей сообщила страховая компания.

"Стелла отдыхала в Египте в Хуграде. В последний день стало плохо. На автобус она не села, который ехал в аэропорт. Ее из отеля отвезли в больницу. Там она лежала до вечера, когда у нее внезапно остановилось сердце. Больше никакой информации нет. Ничего не знают даже родители. Это другая страна, у них свои правила, инструкции", - рассказал он.

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Люлько опроверг информацию о том, что остановку сердца женщины могла спровоцировать Covid-вакцинация. По его словам, Клименко переболела коронавирусом во время участия в шоу "Мастер Шеф".

У женщины раньше были проблемы со здоровьем. Время от времени ей становилось плохо, утверждает Люлько.

"У нее состояние было, как будто немножко выпила. Хотя я знаю, что она не пила алкоголь. Потом понял, что она не пьет, это ей плохо. Она говорит, что все хорошо, но ее покачивает. Видно, что ей тяжело, интонация речи меняется", - рассказал он.

30-летняя Стелла Клименко умерла 13 сентября во Египте. У нее остановилось сердце. У женщины был свой бизнес - готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Стелла готовилась открыть собственное заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Стелла работала под руководством Николая Люлько в столичном заведении "Аляска".