Умерла в Египте: назвали точную причину смерти участницы кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Стелла Клименко с Николаем Люлько, с которым принимала участие в шоу "МастерШеф". Фото: @stell_lalala

13 сентября умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" 30-летняя Стелла Клименко.

Подробностями трагического инцидента поделилась подруга Лера Корф.

Причиной смерти Клименко стала внезапная остановка сердца. Женщина находилась в Египте. Корф опровергла информацию о том, что Стелла умерла от коронавируса или его последствий.

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Семья Клименко нуждается в финансовой помощи для репатриации тела в Украину, отметила подруга.

"Это не коронавирус. У Стеллы остановка сердца в юном возрасте. Это выбивает меня из колеи. Стелла была в отпуске. Умерла в Египте. Буквально вчера должна была вернуться", - написала Корф в Instagram.

Причину смерти также подтвердил родственник Стеллы Ярослав Вепрев.

"В реанимации остановилось сердце нашей любимой Стеллы. Это ужасно и неожиданно для нас", - прокомментировал он.

30-летняя Стелла Клименко имела свой бизнес - готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье. Стелла готовилась открыть собственное заведение во Львове и была бренд-шефом в ресторане за рубежом. Стелла работала под руководством Николая Люлько в столичном заведении "Аляска".