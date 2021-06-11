Назвали лучшие пляжи Киева, где купаться безопасно

Вода в пределах Киева за 10 июня прогрелась до температуры 17,2°C. Фото: bigkyiv.com.ua

В Киеве в этом сезоне откроют 14 пляжей и 18 зон отдыха. На них будет 26 спасательных постов. Безопасность отдыхающим обеспечивать более 150 спасателей.

Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля, пишет "Сегодня".

По его словам, в прошлом году восемь пляжей Киева получили голубые флаги. В этом году такой флаг подняли на девяти пляжах.

"Это специальная награда (голубой флаг. - Gazeta.ua). Она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В этом году добавится пляж "Чорторый". Он абсолютно новый, после капитального ремонта. Пляж будет открыт в ближайшее время", - рассказал Пигуля.

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Пляжи Киева, которые получили голубые флаги: "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Галерный", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Чорторый", "Радуга".

Пляжи Киева, где купаться безопасно и регулярно проверяют состояние воды:

1. Оболонский район:

- "Пуща-Водица";

- "Вербное".

2. Деснянский район:

- "Чорторый";

- "Троещина".

3. Днепровский район:

- "Радуга";

- "Молодежный".

5. В Гидропарке:

- "Венеция";

- "Детский";

- "Золотой";

- "Предмостная Слободка".

6. "Тельбин" на Березняках.

7. "Галера" в Корчеватом.

8. "Центральный" пляж на Трухановом острове.

По санитарным нормам и правилам, купальный сезон начнется, когда вода в течение трех дней будет прогреваться до +17°C. После этого принимают решение об официальном открытии сезона. Масочный режим на пляжах столицы для отдыхающих не вводят. Загорать и купаться можно без средств индивидуальной защиты. 150 спасателей прошли все этапы подготовки: сдали нормативы по плаванию, прошли обязательный курс домедицинской помощи, научились спасать людей на воде и успешно сдали экзамены. Яркие фото подготовки - по ссылке.