Назвали лучшие пляжи Киева, где купаться безопасно

В Киеве в этом сезоне откроют 14 пляжей и 18 зон отдыха. На них будет 26 спасательных постов. Безопасность отдыхающим обеспечивать более 150 спасателей.
Об этом рассказал директор по содержанию прибрежной инфраструктуры в КП "Плесо" Константин Пигуля, пишет "Сегодня".
По его словам, в прошлом году восемь пляжей Киева получили голубые флаги. В этом году такой флаг подняли на девяти пляжах.
"Это специальная награда (голубой флаг. - Gazeta.ua). Она вручается пляжам, которые соответствуют высоким стандартам качества. В этом году добавится пляж "Чорторый". Он абсолютно новый, после капитального ремонта. Пляж будет открыт в ближайшее время", - рассказал Пигуля.
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Пляжи Киева, которые получили голубые флаги: "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Галерный", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Чорторый", "Радуга".
Пляжи Киева, где купаться безопасно и регулярно проверяют состояние воды:
1. Оболонский район:
- "Пуща-Водица";
- "Вербное".
2. Деснянский район:
- "Чорторый";
- "Троещина".
3. Днепровский район:
- "Радуга";
- "Молодежный".
5. В Гидропарке:
- "Венеция";
- "Детский";
- "Золотой";
- "Предмостная Слободка".
6. "Тельбин" на Березняках.
7. "Галера" в Корчеватом.
8. "Центральный" пляж на Трухановом острове.
По санитарным нормам и правилам, купальный сезон начнется, когда вода в течение трех дней будет прогреваться до +17°C. После этого принимают решение об официальном открытии сезона.
Масочный режим на пляжах столицы для отдыхающих не вводят. Загорать и купаться можно без средств индивидуальной защиты.
150 спасателей прошли все этапы подготовки: сдали нормативы по плаванию, прошли обязательный курс домедицинской помощи, научились спасать людей на воде и успешно сдали экзамены. Яркие фото подготовки - по ссылке.
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