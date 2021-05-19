Когда в Киеве откроют пляжи

В КГГА рассказали, когда в Киеве откроются пляжи. Фото: bigkyiv.com.ua

Сезон купания в Киеве начнется, когда температура воды поднимется до + 18°C, а пляжи - получат паспорта. Пока их активно готовят к сезону.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Девять муниципальных пляжей столицы претендуют на получение международной экологической награды "Голубой флаг", рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

"Экологическую награду "Голубой флаг" пляжи Киева получают с 2017-го. В этом году столица подала девять пляжей для ее получения. Это пляжи: "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Троещина", "Десенка" и "Галерный". Ожидается официальное решение международного жюри", - отметил Возный.

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В Киеве Днепровскую набережную прихорашивали к началу пляжного сезона. Там очистили и распушили песок специальным трактором с фильтром, собрали и вывезли мусор.