Киевская улица поплыла: фото последствий непогоды

Киев превратился в маленькую Венецию. Фото: "Киев Оперативный"

Киев два дня подряд заливает дождем. Непогода повлияла на трафик в городе, фиксируют огромные пробки.

Отдельные улицы полностью затопило. Например, Татарскую. Осадки превратили ее в маленькую реку.

Соответствующее фото распространил в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Ничего нового, просто ул. Татарская после дождя", - говорится в посте.

По прогнозам синоптиков, в столице грозовые дожди и ветер сохранятся до конца суток 19 мая. Первый уровень опасности, желтый.

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Червоноград во Львовской области затопил ливень 18 мая. Осадков выпало настолько много, что дороги превратились в реки, местами глубина достигает метра. Машины плавают в воде по окна.