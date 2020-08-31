Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины

Лучшим реализованным объектом общественного пространства в Украине в этом году назвали недавно обновленный парк "Наталка" в Оболоньском районе Киева.

Об этом и.о. директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король сообщил в Facebook.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Парк" Наталка "признан лучшим реализованным объектом общественного пространства. Жюри Украинской национальной премии по ландшафтной архитектуры и дизайна определило его как лауреата 1 степени", - написал Король.

По словам главы коммунального предприятия, упомянутую премию присуждают за лучшие общественные ландшафтные объекты, выполненные на территории Украины на протяжении последних 10 лет - включая сроки проектирования и реализации. Оценивают объекты международное жюри - опытные архитекторы, градостроители, ландшафтные дизайнеры.

"Поэтому по праву можно сказать, что парк "Наталка" соответствует международным стандартам. Уверен, что в следующем году мы сможем представить на Премию еще не один объект. Ведь Киев меняется, парки и скверы превращаются в современные зеленые зоны для отдыха. И они являются достойными оценки квалифицированного жюри", - считает глава Киевзеленстроя.

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Парк "Наталка" находится в Оболоньском районе столицы и имеет площадь около 5 га. Расположен вдоль берега Днепра, от гольф-центра на Оболоньской Набережной до Северного моста. Реконструкцию парка проводили в 3 очереди в течение 3-х лет - с 2017-го до 2019-го.

В парке есть беговая дорожка, интерактивный детская площадка, свое футбольное поле, универсальное поле для баскетбола, волейбола, тенниса и других игр, площадка для занятий воркаутом. И еще одна спортивная площадка с инклюзивными элементами. Площадка для выгула собак отгорожена от остального пространства. В парке также отремонтировали и запустили в работу общественную уборную.

В столице возле станции метро Оболонь запустили в работу новый фонтан. Как сообщили в Киевзеленстрое, первое тестирование светомузыкального фонтана на Оболоньской площади прошло успешно.