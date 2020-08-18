Фонтан-певун заработал в Киеве

В столице возле станции метро Оболонь запустили работу нового фонтана.
Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстрой.
"Первое тестирование фонтана на Оболонской площади прошло успешно. Он светомузыкальный. А что петь будет, узнаете уже совсем скоро", - говорится в сообщении
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Фонтан в парке Партизанской славы внесли в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий документ вручили мэру Киева Виталию Кличко.
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