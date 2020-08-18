Фонтан-певун заработал в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 225
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 459
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 504
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2646
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2376
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
6
4
5
3
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве открыли памятный знак в честь Кузьмы Скрябина
В Киеве открыли памятный знак в честь Кузьмы Скрябина
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Под Киевом исчезли 16-летняя девушка и ее сын
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
Судьбу скандального здания возле Софии Киевской решили окончательно
Видео
Все видео
Фонтан-певун заработал в Киеве
Фонтан-певун заработал в Киеве
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1755
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 945
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1800
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2403
Колонка
18 августа 2020
Просмотров: 135
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
вторник, 18 августа 2020 19:15

Фонтан-певун заработал в Киеве

  Комментировать
Фонтан-певун заработал в Киеве
Какие композиции будет воспроизводить фонтан, станет известно позже. Фото: pixabay.com

В столице возле станции метро Оболонь запустили работу нового фонтана.

Об этом сообщила пресс-служба Киевзеленстрой.

"Первое тестирование фонтана на Оболонской площади прошло успешно. Он светомузыкальный. А что петь будет, узнаете уже совсем скоро", - говорится в сообщении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветочный мультфильм презентовали на Певческом поле

Фонтан в парке Партизанской славы внесли в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий документ вручили мэру Киева Виталию Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фонтан-певун заработал в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Президента взяли под домашний арест

Основали первую награду независимой Украины

Из Крыма начали выселять людей

Украинцы и поляки договорились о перемирии

Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой

Родился "убийца" Моцарта

Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск

Миллионер скрылся с места смертельной аварии

Самое читаемое
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 13041
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8415
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 6975
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 6435
Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью
Гороскоп на 17-23 августа: что нужно успеть сделать, чтобы везло осенью
 Просмотров: 5013
Новости Киева
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
6
 Просмотров: 423
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
 Просмотров: 423
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
В Киеве иностранцы жестоко поиздевались над таксистом
4
 1 Просмотров: 1746
В Киеве открыли памятный знак в честь Кузьмы Скрябина
В Киеве открыли памятный знак в честь Кузьмы Скрябина
5
 Просмотров: 486
Covid-19 в Киеве: Кличко предоставил обнадеживающею статистику
Covid-19 в Киеве: Кличко предоставил обнадеживающею статистику Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Кузьме дали Героя Украины
2
Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 6165
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua