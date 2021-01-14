Назвали главную причину уменьшения количества Covid-больных

Назвали главную причину снижения заболеваемости коронавирусом. Фото: REUTERS

Снижение Covid-cтатистики в Киеве объясняют резким уменьшением количества обращений граждан за медицинской помощью.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Получается так, что многие граждане не обращаются за помощью и лечатся самостоятельно дома. А когда им становится значительно хуже, они уже с большим опозданием обращаются к специалистам. Как результат - поступают в медицинские учреждения с тяжелой формой болезни", - сказал Рубан в комментарии для "Сегодня".

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Он призвал не пренебрегать своевременным обращением в медицинские учреждения.

"Бесплатные тесты есть в наличии. Их можно сделать в любой поликлинике, в любом регионе страны. Обращайтесь. А самолечение дома - это единственный фактор, через который у нас снизилась статистика по заболеваемости. В то же время госпитализация тяжелых больных у нас очень высокая", - добавил Рубан.

По состоянию на 14 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 794 больных. Вчера болезнь диагностировали у 906 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания - 120 186. В декабря 2020 года суточный прирост составлял 1300-1800 случаев.