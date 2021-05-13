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четверг, 13 мая 2021 14:37

"Наварили" 13 млн грв на закупках мыла - в чем подозревают киевских чиновников

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&quot;Наварили&quot; 13 млн грв на закупках мыла - в чем подозревают киевских чиновников
Фото: Киевская городская прокуратура

Семи должностным лицам Департамента соцполитики КГГА сообщили о подозрении в завладении 13 млн грн.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура,

"По результатам проведенных 12 мая обысков сообщено о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным лицам Департамента социальной политики по факту завладения бюджетными средствами в сумме 13,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

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Согласно материалам следствия, в течение 2017-2019 годов служебные лица департамента, вступив в сговор с должностными лицами предприятия, заключили ряд договоров на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам. Это нанесло ущерб бюджету более чем 13,5 млн грн.

12 мая провели ряд обысков в служебных помещениях и по месту жительства заместителя директора Департамента соцполитики КГГА, главного специалиста отдела, заведующего сектором и у бывшего начальника отдела этого департамента. Изъяли "достаточный объем доказательств для сообщения указанным служащим о подозрении".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, столичная прокуратура продолжает серию обысков в помещениях КГГА и частных предприятий. В частности, обыски уже прошли в коммунальных предприятиях Спецжилфонд, Киевзеленстрой, Киевавтодор, Киевгорсвет. Работников учреждений подозревают в коррупции касательно выделении земли, завладении средствами городского бюджета и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма ущерба - около 40 млн грн.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя действия правоохранительных органов и прокуратуры, заявил о давлении на столичную власть и на него лично. "Правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в "махровые" времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты", - сказал мэр на заседании Киевсовета.

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