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вторник, 02 февраля 2021 21:05

Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет

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Над Киевом повиснет гигантский кит из мусора. Визуализация эко-проекта впечатляет
В Киеве установят гигантского эко-кита с особой целью. Фото: скриншот с видео

В центре столицы установят медиа-скульптуру высотой 12 м. Ее название - "Киевский Кит".

Объект станет самой большой скульптурой в Украине из переработанного пластика, сообщили в Facebook проекта.

Главный материал для создания скульптуры - переработанный пластик - будут собирать во время открытых образовательных практикумов в городе. Так каждый киевлянин может присоединиться к созданию кита.

"Киевский Кит - это экологический проект, который поможет наглядно продемонстрировать, что пластик - это ресурс. Мы предлагаем новое креативное решение экологической проблемы - преобразования мусора на объекты искусства", - отметили авторы проекта.

Скульптура и ее окружение будут изменяться в зависимости от уровня качества воздуха в Киеве, количества осадков, времени года, календарной даты и даже фазы луны. Все благодаря интерактивному сиянию.

Автор арт-объекта - Валерий Коршунов, известный благодаря социальным и культурным проектам в Чернобыле.

"Киевского Кита" установят в одной из зеленых зон города так, чтобы доступ к ней имели все жители и гости столицы.

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В Бердянске на Аллее кузнецов установили металлический одуванчик высотой 4 м, который поразил реалистичностью.

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