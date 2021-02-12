Набил чемоданы сырым мясом: в аэропорту перехватили необычную контрабанду

В аэропорту "Борисполь" столичные таможенники остановили пассажира из 150 кг сырого мяса, 22 кг сыра и 20 л мягкого в 4 пластиковых контейнерах.

Необычный для авиасообщения багаж пытались провезти в Украину из Лондона с нарушением таможенных правил, сообщила Киевская таможня Гостаможслужбы.

Фото: Киевская таможня Гостаможслужбы

"Нарушителем оказался 36-летний гражданин Израиля. В 8 дорожных сумках он вез в Украину 96 упаковок сыра Edam, 36 упаковок сыра Emmental, сыр Flomage Blanc и почти 150 килограммов сырого мяса в нефабричних упаковках", - говорится в сообщении.

Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал зеленый коридор. Так подтвердил, что не имеет товаров обязательных для письменного декларирования.

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"Учитывая такое количество багажа, инспекторы таможни уточнили в пассажира, уверен ли он, что не имеет товаров или подарков, обязательных для письменного декларирования. Пассажир подтвердил, что не имеет", - добавили таможенники.

После сканирования багажа таможенники обнаружили такое количество продуктов, которое запрещено к ввозу на территорию Украины. На мужчину составили протокол. Все продукты изъяли, кроме одной упаковки сыра Edam и Emmental.

В аэропорту "Борисполь" таможенники остановили 27-летнего жителя Ровно с багажом янтаря гигантских размеров. Мужчина направлялся на авиарейс Киев-Шарджа.