На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото

В четверг, 11 ноября сотрудники Службы безопасности Украины проверяют защищенность от угроз терактов Киев. Для этого в столице проходит межведомственное тактико-специальное обучение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Сотрудники тренируются в Голосеевском районе на базе Национального комплекса "Экспоцентр Украины", в условиях максимально приближенных к реальным. Планируется проверка степени защиты объекта с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористических угроз.

В учениях также приняли участие отдельные силы и средства УГО Украины, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представителей государственной власти.

"Особенностью этого обучения является то, что силовики, в частности, будут управляться в управлении силами и средствами, которые привлекаются к антитеррористической операции в случае совершения террористического акта, связанного с международными интересами Украины и ее отношениями с иностранными государствами", - говорится в сообщении.

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Во время учебы возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности просят обращаться по номеру СБУ 0(44) 253 06 71 или звонить на линию 102.

В мае этого года в метро Киева состоялись массовые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро Площадь Льва Толстого и захватили пассажиров в вагоне на станции Майдан Независимости.