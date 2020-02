На украинском игровом турнире появился Tesla Cybertruck

На киевском турнире WePlay! по игре Dota 2 игроки команды Nigma использовали для выхода прототип Tesla Cybertruck.

Благодаря показу новинки мировое сообщество узнало о "верхней лазерной подсветке" автомобиля, о котором накануне объявил директор Tesla Маск, передают на странице игрового соревнования в Twitter.

Соответствующая функция должна поставляться в стандартной комплектации автомобиля. Официально Tesla Cybertruck должна появится в продажах в конце 2021 года.

Автомобиль презентовали в ноябре 2019-го. До этого периода им владел только Маск. Однако в прошлом году авто было замечено в клипе рэпера Трэвиса Скотта.

Ok dope Tesla Cybertruck on @Twitch #Tesla for Dota 2 event. pic.twitter.com/txFvTt5MRE