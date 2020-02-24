На украинском игровом турнире появился Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck появился на украинском турнире по Dota 2 Фото: unn

На киевском турнире WePlay! по игре Dota 2 игроки команды Nigma использовали для выхода прототип Tesla Cybertruck.

Благодаря показу новинки мировое сообщество узнало о "верхней лазерной подсветке" автомобиля, о котором накануне объявил директор Tesla Маск, передают на странице игрового соревнования в Twitter.

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Соответствующая функция должна поставляться в стандартной комплектации автомобиля. Официально Tesla Cybertruck должна появится в продажах в конце 2021 года.

Автомобиль презентовали в ноябре 2019-го. До этого периода им владел только Маск. Однако в прошлом году авто было замечено в клипе рэпера Трэвиса Скотта.

Турнир WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon проходил 19 февраля и 23 февраля в Киеве в концерт-холле столичного ВДНХ. Победителем стала команда, которая выезжала на Tesla Cybertruck - Team Nigma. Она получила приз $130 тыс.