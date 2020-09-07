На столичных пляжах запретили купаться - причина

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Жителям Киева, которые планировали последние теплые дни осени провести в водоемах, отныне туда вход запрещен. Купаться не положено сразу на 14 пляжах столицы.

Об этом сообщило КП "Плесо".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками. Все эти факторы значительно ухудшили нормативные показатели воды", - отметили в сообщении.

По состоянию на 7 сентября красные флаги, как знак запрета, установили на следующих пляжах Киева:

- "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка";

- "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица";

- "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Чертория";

- "Венеция", "Радуга", "Детский".

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Превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки обнаружили во всех водоемах Киева.