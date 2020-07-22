Кишечная палочка атаковала все пляжи Киева

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах Киева. Фото: pixabay

Превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки обнаружили во всех водоемах Киева.

Пока не будет улучшения показателей качества воды, купаться на пляжах не рекомендуется, сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

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Что и где обнаружили: коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка"; плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный"; отклонения из-за запаха - пляж "Галерный"; отклонения водородного показателя - пляж "Вербный"; биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться только как зонами отдыха - без купания", - отметили в Госпотребслужбе.

Накануне мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что большинство пляжей Киева открыли для отдыха, разрешено купаться.