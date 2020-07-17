На каких столичных пляжах можно купаться: Кличко объявил список

Большинство пляжей Киева открыли для отдыха. Фото: 112.ua

Большинство пляжей Киева открыли для отдыха, разрешено купаться.

"В начале недели я сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги и не рекомендовали купаться. Потому-что із-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. По результатам проб воды, на сегодня ситуация изменилась. На большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, на 9 пляжах Киева кишечную палочку не обнаружили. Зеленые флаги снова вывесили на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный".

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Через незначительное отклонение от нормы, пока не рекомендуется купать ся на четырех пляжах: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица",

Запрещено же купаться на пляже "Предместная Слободка".

Городские пляжи Киева открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания. По словам столичного мэра, Госпродпотребслужба провела лабораторное исследование воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах.