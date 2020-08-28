Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии

На Днепре недалеко от Новой Каховки на Херсонщине лодку с двумя местными рыбаками затянуло под баржу. В результате столкновения плавсредств лодка перевернулась. Один рыбак спасся, другой - утонул.
Трагедия произошла сегодня утром, 28 августа, сообщает Online НК.
Спасенного рыбака доставили в Центральную городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины трагедии.
Другие подробности трагедии будут обнародованы после окончания следственных действий.
На реке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись 2 рыболовных судна. В результате аварии один рыбак погиб и еще один - травмирован.
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