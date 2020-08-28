Лодка с рыбаками попала под баржу: первые подробности трагедии

На Днепре недалеко от Новой Каховки на Херсонщине лодку с рыбаками затянуло под баржу. Есть погибший. Фото: ks.dsns.gov.ua

На Днепре недалеко от Новой Каховки на Херсонщине лодку с двумя местными рыбаками затянуло под баржу. В результате столкновения плавсредств лодка перевернулась. Один рыбак спасся, другой - утонул.

Трагедия произошла сегодня утром, 28 августа, сообщает Online НК.

Спасенного рыбака доставили в Центральную городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает причины трагедии.

Другие подробности трагедии будут обнародованы после окончания следственных действий.

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