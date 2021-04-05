На столичном здание появилась "Маленькая магия"

В Киеве на Оболони появился новый мурал под названием "Маленькая магия".
Об этом в Facebook сообщил его автор, украинский художник Александр Корбан.
"Мне кажется, наверное, только маленькая магия может помочь нашим "дорогам", - написал Корбан.
На стенописи изображена девочка, которая сидит в картонной коробке с волшебной палочкой в руках.
Мурал можно увидеть под мостом на пересечении ул. Богатырской и Луговой.
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Новый антикоронавирусний мурал появился в Софийской Борщаговке. На нем изображена девушка в респираторе, украшенном цветами.
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