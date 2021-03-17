Яркий диджей-мурал презентовали в Киеве

В Киеве на Воздвиженке появился мурал "Аллея славы украинских диджеев". Его нарисовали в магазине для диджеев ProDJ.

Автор стенописи - столичный художник-иллюстратор Kosko, пишет The Village

Фото: the-village.com.ua

Автор известный и как основатель самиздат сборки альтернативных комиксов GON.

На мурале изображены украинские диджеи и саунд-продюсеры разных жанров и направлений: The Maneken, Cape Cod, Cepasa, Koloah, Refinders, Monoconda, Woo York, Nastia, Artbat, Vakula, Smailov, Катруся Заубер, Mavr, Kolosova, Joss, Anna Lee , DJ Kon ', Spartaque, DJ Tapolsky, Lutique, Artem Neba.

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Новый антикоронавирусний мурал появился в Софийской Борщаговке. На нем изображена девушка в респираторе, украшенном цветами.