На столичном Подоле разгромили популярный бар: есть пострадавшие

Неизвестные побили окна в баре "Хвылевой". Фото: Сегодня

Радикально настроенные молодые люди разбили окна в баре "Хвильовий" на Подоле.

Около 15 нарушителей направились в заведения, расположенные на Кирилловской и Нижнеюрковской (клубы К41 и Closer), сообщил портал "Бабель".

"Залетела группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах, разбили окна и залили баллоном людей и внутри через разбитые окна, и двери. Также они частично разбили мебель, которая стояла на террасе заведения — пострадавшие среди тех, кого залили баллоном. В них выпала визитка организации "Центурия", – отметил владелец бара Андрей Янковский.

QR-код на визитке злоумышленников ведет на Telegram-канал Centuria, в описании которого говорится: "Мы центурия. Движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-летних подозреваемых в изнасиловании отправили за решетку. Один из них уже "попадался" полиции

В Луцком районе на Волыни задержали двух мужчин 23 и 30 лет, которые жестоко избили местного таксиста. А потом заставили его копать себе могилу, где похоронили мужчину заживо. Мужчина выжил и выбрался.