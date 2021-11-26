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пятница, 26 ноября 2021 22:30

На столичном Подоле разгромили популярный бар: есть пострадавшие

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На столичном Подоле разгромили популярный бар: есть пострадавшие
Неизвестные побили окна в баре "Хвылевой". Фото: Сегодня

Радикально настроенные молодые люди разбили окна в баре "Хвильовий" на Подоле.

Около 15 нарушителей направились в заведения, расположенные на Кирилловской и Нижнеюрковской (клубы К41 и Closer), сообщил портал "Бабель".

"Залетела группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах, разбили окна и залили баллоном людей и внутри через разбитые окна, и двери. Также они частично разбили мебель, которая стояла на террасе заведения — пострадавшие среди тех, кого залили баллоном. В них выпала визитка организации "Центурия", – отметил владелец бара Андрей Янковский.

QR-код на визитке злоумышленников ведет на Telegram-канал Centuria, в описании которого говорится: "Мы центурия. Движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции".

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В Луцком районе на Волыни задержали двух мужчин 23 и 30 лет, которые жестоко избили местного таксиста. А потом заставили его копать себе могилу, где похоронили мужчину заживо. Мужчина выжил и выбрался.

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