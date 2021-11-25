Избили и похоронили заживо: с таксистом жестоко расправился должник

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В Луцком районе на Волыни задержали двух мужчин 23 и 30 лет, которые жестоко избили местного таксиста. А потом заставили его копать себе могилу, где похоронили мужчину заживо.

Пострадавшему удалось выбраться из могилы. Он в реанимации, за его жизнь борются медики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Известно, что у потерпевшего возник конфликт с местным жителем, задолжавшим ему деньги. Чтобы решить эту проблему, должник обратился к знакомым.

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Мужчине назначили встречу дома у одного из фигурантов, где в течение трех часов его избивали.

"При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. Затем вывезли его на кладбище, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей", - рассказали в полиции.

Задержанным уже сообщили о подозрении в разбое и угоне авто. После проведения необходимых следственных действий и по делу может появиться дополнительная квалификация.

В селе Русское Поле Тячевского района Закарпатья нашли мертвым пропавшего мужчину. Был засыпан землей и хламом в небольшой яме подсобного помещения. Перед тем как закопать — мужчину жестоко избили.