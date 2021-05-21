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пятница, 21 мая 2021 12:27

На стеклянном мосту Кличко заменяют треснувшее покрытие
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В пятницу, 21 мая, на пешеходно-велосипедном мосту Киева начали заменять поврежденное стекло.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: КК "Киевавтодор"

"Устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью. Также выполняют герметизацию и монтаж защитной обоймы - защита стыков со стеклопакетом", - рассказали дорожники.

Работы закончат в течение ближайших двух дней.

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Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн.

Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.

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Комментарии

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Дата
21
мая

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