На стеклянном мосту Кличко заменяют треснувшее покрытие

В пятницу, 21 мая, на пешеходно-велосипедном мосту Киева начали заменять поврежденное стекло.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

"Устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью. Также выполняют герметизацию и монтаж защитной обоймы - защита стыков со стеклопакетом", - рассказали дорожники.

Работы закончат в течение ближайших двух дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Велодорожки и подсветка: на мост Метро ждет грандиозное обновление

Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн.

Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.