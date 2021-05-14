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пятница, 14 мая 2021 11:00

Велодорожки и подсветка: на мост Метро ждет грандиозное обновление

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Велодорожки и подсветка: на мост Метро ждет грандиозное обновление
В Киеве мост Метро обновят € 60 млн. Фото: "Вечерний Киев"

В четверг, 13 мая, Киевсовет утвердил соглашение о подготовке кредитного финансирования ремонта моста Метро через реку Днепр.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Проект предусматривает ремонт всех элементов автопроезда - от обустройства новой системы водоотвода, ремонта конструкций пролетных строений и опор, устройство монолитных железобетонных плит автопроезда и замены деформационных швов к замене тротуарных блоков, ремонта перильного и барьерного ограждения и ремонта сообщений с мостом", - рассказал Поворозник.

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Он добавил, что одним из важных этапов обновления моста будет усиление балок пролетного строения. Так, арочные конструкции усилят пучками высокопрочной арматуры, а все железобетонные элементы моста защитят антикоррозийными смесями.

В рамках ремонта планируется расширение тротуаров для обустройства велодорожек. Украшать мост после завершения полного комплекса работ будет декоративная подсветка.

Финансироваться ремонтные работы будут за счет ЕБРР, который предоставляет кредит в размере €60 млн. Это будет первый капитальный ремонт транспортной развязки с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году, добавил Поворозник.

В Киеве строят мост-волну. Новый переход в форме волн соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. Мост будет инклюзивным - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталья и новый пляж на острове.

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