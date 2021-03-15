На Подоле горел ресторан. Фото: Хмарочос

В центре Киева в ресторане "Алаверды" произошел пожар.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 марта в 20:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Сагайдачного, 10, что в Подольском районе столицы ", - резюмировали в пресс служба.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.

"В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м, и в 21:39 ликвидирован. На месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений ", - резюмировали в ведомстве.

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Почти 800 пожаров автомобилей произошло в Украине с начала 2021 года. Только за прошедшие сутки горело 9 машин.