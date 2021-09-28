На Певческом поле из цветов "построили" город любви

В пятницу, 1 октября, на Певческом поле в Киеве откроется цветочная выставка "История любви". Ее создали с более 1 млн бутонов хризантем.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

Киевляне и гости города смогут увидеть композиции на любовную тематику. Среди них фигуры о космической любови, вариации по мотивам этикеток жвачек love is, влюбленные единороги, плюшевые медведи Teddy, лодки в тоннеле любви, купидон и герои мультфильмов.

"На этот раз мы решили создать настоящий город любви: с арками для влюбленных, воздушными шарами в форме сердец, свадебной каретой и волшебными единорогами. Кстати, это последняя цветочная выставка в этом сезоне. Уверен, что она понравится как взрослым, так и детям", - рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Выставка продлится до 31 октября. Время работы с 10:00 до 20:00 на ул. Лаврской, 33.

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В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве цветут астры самых разных цветов и сортов. Буяют и георгины.