В Чернобыльской зоне наткнулись на аномальную находку - фото

Фото: facebook.com/cotiz.org.ua/

В Чернобыле на ул. Советской в конце сентября зафиксировали природную аномалию. Там расцвели каштаны.

Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ в Facebook.

"Дождевая осень подарила тех, кто работает или посещает зону отчуждения. Необычный сюрприз - цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькое листочки и цветочки", - говорится в сообщении.

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Весной этого года в Чернобыльской зоне цвели очень редкие первоцветы - Сон луговой и Сон раскрыт, или широколистный. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Яркие фото цветов - по ссылке.