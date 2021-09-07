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вторник, 07 сентября 2021 19:15

Георгины "заполонили" киевский ботсад: волшебные фото осенней красоты
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Фото: "Я люблю БотСад_Гришка"

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве цветут георгины.

Фото цветов распространили в Facebook "Я люблю БотСад_Гришка".

В мире зарегистрировано более 15 тыс. сортов георгин. Среди них всемирно известны "вечный огонь", "журавль", "сердце Данко". Вывел их научный сотрудник столичного ботсада Николай Ященко.

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"Будучи выходцами из жарких мексиканских гор, в наших широтах георгины в почве не зимуют. С наступлением устойчивых заморозков клубни нужно выкопать, помыть и, обработав каким-либо фунгицидом, засыпав песком или опилками, хранить в темном месте и при плюсовой температуре. Но не выше 10 градусов", - говорится в сообщении.

Георгины хорошо растут на солнечных местах, а кислые почвы не любят вовсе. При недостатке азота цветы вырастают бледные и слабые. Поэтому специалисты советуют добавлять перегной, удобрения, известь и золу.

В Киеве на озере местные жители вырастили разноцветные лилии. Волшебные фото водяных цветов распространили в местном сообществе. Киевляне в восторге от лилий. Благодарят женщин за красоту, которой "не могут налюбоваться".

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