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четверг, 09 сентября 2021 06:00

Ботанический сад "утонул" в астрах: яркие фото
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Фото: "Я люблю БотСад_Гришка"

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве цветут астры самых разных цветов и сортов.

Фотографии устеленных ими ландшафтов появились в Facebook "Я люблю БотСад_Гришка".

На сегодня известно более 4 тыс. сортов астры однолетней и их количество ежегодно растет.

"Древние легенды рассказывают, что первые астры выросли из пылинок, которые упали с далеких звезд. А китайцы утверждают, если тихой ночи среди астр внимательно прислушаться, то можно услышать их перешептывания с небесными сестрами", - говорится в посте.

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В Европу астры попали в 1728 году. Тогда христианский миссионер из Пекина прислал семян французском ботанику Антуану Жюсье. В Китае астры выращивали в большом количестве с давних времен.

"Выращены с китайского семя цветы были с яркими желтыми серединками, за что получили название "царицы маргариток". Французы в них влюбились быстро, садоводы начали упорно экспериментировать. В 1750 году впервые представили махровую цветок и присвоили официальное название "астер", то есть звезда" , - добавили в заметке.

Цветы в букете можно сохранить надолго. Один из способов - адаптировать букет к температурному режиму. Для этого необходимо оставить его на несколько минут в самой прохладной комнате. Другие секреты цветоводов - по ссылке.

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