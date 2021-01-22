На майдане Независимости произошел масштабный обвал потолка

В подземном переходе на площади Независимости обвалился потолок.
Об этом в Telegram рассказал ведущий Сергей Притула.
По предварительной информации, никто не пострадал.
"В трубе - переход под Майданом - обвалился потолок. Чудом никого не убило. Хорошо, что Киев в руках крепких хозяйственников", - написал Притула.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
В Кривом Роге в одном из жилых частных домов обвалился потолок. Под завалами оказалась 12-летняя девочка.
×
Комментарии