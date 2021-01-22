На майдане Независимости произошел масштабный обвал потолка

В подземном переходе на площади Независимости обвалился потолок.

Об этом в Telegram рассказал ведущий Сергей Притула.

Автор: Сергей Притула Что стало причиной обвала пока неизвестно

По предварительной информации, никто не пострадал.

"В трубе - переход под Майданом - обвалился потолок. Чудом никого не убило. Хорошо, что Киев в руках крепких хозяйственников", - написал Притула.

Автор: Сергей Притула Потолок обрушился в подземном переходе на майдане Независимости

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В Кривом Роге в одном из жилых частных домов обвалился потолок. Под завалами оказалась 12-летняя девочка.