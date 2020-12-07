В частном доме обвалился потолок - под завалами оказался ребенок

В Кривом Роге в одном из жилых частных домов обвалился потолок.

Под завалами оказалась 12-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонтников засыпало землей во время работ в траншее

Фото: dp.dsns.gov.ua

"6 декабря в 11:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в частном жилом доме, расположенном на улице Теплой Центрально-городского района города Кривой Рог, упал потолок. По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что вероятно из-за аварийного состояния, на кухне 1-этажного дома обвалился потолок на площади 15 квадратных метров. Из-под завалов специалисты ДСНС достали девочку 2008 года рождения ", - говорится в сообщении.

Девочку сразу осмотрели врачи. Серьезных травм она не получила, поэтому ее не госпитализировали.

В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном, 18а вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека: 2 женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры. Пожарные спасли 5 жителей, а еще 25 - вывели на безопасное расстояние.