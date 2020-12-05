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суббота, 05 декабря 2020 17:18

Мужчина выпрыгнул с 5 этажа: фото и видео пожара в столичной многоэтажке
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В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека
В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека
В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека
В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека

В Киеве в многоэтажке на пр. Отрадном, 18а вспыхнул пожар 5 декабря. Пострадали 3 человека: две женщины от угара, мужчина - прыгнул с окна квартиры.

Также пожарные спасли 5 жителей, а еще 25 - вывели на безопасное расстояние, сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

"Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже 5-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением. Мужчина, житель квартиры, которая пылала, самостоятельно вышел. Также во время тушения пожара пожарные спасли 5 человек с помощью пожарной автолестницы. 25 жителей были выведены на безопасное расстояние по лестничной клетке", - сказано в сообщении.

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Две женщины - 71 и 80 лет - отравились продуктами горения. Их осмотрели на месте медики. От дальнейшей госпитализации женщины отказались.

"Кроме того, 32-летний мужчина, предварительно в состоянии наркотического опьянения, еще до прибытия спасателей выпрыгнул из окна 5-го этажа. Он с переломом ноги был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи", - добавили спасатели.

В результате пожара квартира сгорела полностью. В общем коридоре закопчены стены и потолок с 1 по 5 этажи. Причина пожара устанавливается.

В городе Малин Житомирской области в студенческом общежитии вспыхнул пожар. Во время его ликвидации спасатели нашли мертвого 57-летнего мужчину. Он - бывший работник лицея.

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