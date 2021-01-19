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вторник, 19 января 2021 15:37

Гигантские очереди образовались возле турникетов-великанов в метро
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Во вторник утром, 19 января, на станции столичного метро Героев Днепра образовалась огромная очередь из пассажиров возле турникетов.

Соответствующие фото и видео распространил в Facebook-сообществе Сергей Калугин.

Фото: Сергей Калугин

На станции, уточнил Калугин, работал только 1 вход. На 2-м устанавливают турникеты современного образца. Пассажиры в очереди не соблюдали социальной дистанции.

"Вы заметили, что проход через новый турникет занимает больше времени?" - написал он.

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В одном из вестибюлей станции метро Героев Днепра установили турникеты, которые не перескочить. С 19 по 23 января временно не работает вестибюль станции Героев Днепра №2. Современные турникеты установят и там.

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