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четверг, 10 декабря 2020 14:53

На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы

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На Крещатике полуобнаженные &quot;снегурочки&quot; раздали подарки и устроили &quot;грязные&quot; танцы
Кто организовал такую акцию - неизвестно. Фото: скриншот с видео УНИАН

В центре Киева возле станции метро Крещатик человек в костюме Деда Мороза вместе с эротично одетыми девушками раздавали прохожим подарки.

Соответствующее видео распространил в Instagram Kievmap.

Участники акции подходили к киевлянам и гостям столицы и дарили празднично упакованные бутылки, вероятно, с шампанским.

После станцевали зажигательный танец у входа в метро.

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В киевском метро заметили пассажирку, которая в эротическом белом платье на тонких бретельках устроила танцы — сначала на перроне, а затем продолжила в вагоне.

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