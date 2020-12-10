На Крещатике полуобнаженные "снегурочки" раздали подарки и устроили "грязные" танцы

Кто организовал такую акцию - неизвестно. Фото: скриншот с видео УНИАН

В центре Киева возле станции метро Крещатик человек в костюме Деда Мороза вместе с эротично одетыми девушками раздавали прохожим подарки.

Соответствующее видео распространил в Instagram Kievmap.

Участники акции подходили к киевлянам и гостям столицы и дарили празднично упакованные бутылки, вероятно, с шампанским.

После станцевали зажигательный танец у входа в метро.

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В киевском метро заметили пассажирку, которая в эротическом белом платье на тонких бретельках устроила танцы — сначала на перроне, а затем продолжила в вагоне.