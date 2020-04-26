На Киевщине взорвали банк

Взрыв прогремел около 4:30 утра. Фото: Facebook dtp.kiev.ua

Сегодня в городе Бровары под Киевом неизвестные взорвали отделение банка "ТАС".

Здание расположено на улице Независимости, сообщает dtp.kiev.ua.

Взрыв прогремел около 4:30 утра.

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"Здание получило достаточно серьезные повреждения. Правоохранители прибыли на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Подробности уточняются", - написали в сообщении.

В Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделения "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.