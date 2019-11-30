В Киеве взорвали банк: первые подробности

Фото: kiev.informator.ua

30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделения "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.

Взрыв произошел около 4:10. По имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин. Предварительно, эпицентр взрывной волны шел от банкомата. Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделения: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу, пишет Информатор.

В 10 м от банка газон был засыпан 100-гривневыми купюрами. Сколько удалось забрать с собой грабителям - еще предстоит установить.

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Банкомат взорвали с помощью газовых баллонов. Поэтому помещение полностью разрушило взрывной волной, пишет "Апостроф".

В Киеве ввели полицейскую операцию "Сирена". По словам очевидцев, подрывники сбежали в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Авто по ориентированию разыскивают правоохранители.

Обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных денег устанавливаются.

В Первомайском Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили из него более 2 млн грн. Инцидент произошел на улице Рассветной.