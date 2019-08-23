На каких станции не будут продавать зеленую карточку для столичного метро

В метро Киева с 25 августа зеленую карточку не пополнят в кассах 10 станций. Фото: УНИАН

С 25 августа в столице карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10-ти станций метрополитена.

Карточка метро не будет продаваться и не будет пополняться на станциях "Крещатик" (центральный выход) "Театральная"; "Площадь Независимости"; "Академгородок" (выход к магазину NOVUS) "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок") "Арсенальная"; "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан") "Сырец"; "Почайна" (выход к ул. Степана Бандеры) "Площадь Льва Толстого", сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

"Город внедряет электронный билет, поэтому с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций метрополитена", - говорится в сообщении.

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В кассах на этих станциях можно будет приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

Карточки метро прекратили продавать на одном из вестибюлей станции Теремки. Если жетоны будет полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене не называют.