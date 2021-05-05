Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео

Водители помогли утиному семейству перейти оживленную дорогу. Фото: скриншот с видео

В среду, 5 мая, на столичном Виноградаре останавливалось движение транспорта. Несколько минут утка с утятами переходила дорогу.

Об этом в Telegram-канале сообщил "Киев Оперативный".

"Ничего необычного – просто утка с утятами переходят дорогу по пешеходному переходу. Видимо, они умнее многих пешеходов", – говорится в описании видео.

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На кадрах видно, что утиному семейству помогли неравнодушные мужчины. Один из них большой палку гнал уток через оживленную магистраль, другие показывали водителям, что нужно остановиться.

Пользователи отметили, что мужчины, которые не остались в стороне и помогли птицам, большие молодцы.

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