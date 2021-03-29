В столичном дворе заметили огромную свинью на поводке

В Киеве выгуливали огромную вьетнамскую свинью на поводке. Фото: скриншот с видео "Киев Оперативный"

В Киеве возле многоэтажного дома выгуливали известную на всю страну домашнюю свинью Маргошу.

Соответствующее видео распространили в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Отмечается, что свинью на поводке заметили в районе жилого массива Отрадный.

"Это Киев, детка. Суровый Отрадный. Легендарная свинка Маргоша вышла на прогулку - погода отличная", - говорится в посте.

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Свинье Маргоше около 11 лет. Весит вьетнамский поросенок 90 кг. Она стала любимицей соседей и настоящей звездой сети. Необычное животное подарили детям родители как декоративного поросенка. Соседи отмечают, что хозяйка животного всегда убирает за ним после прогулок.